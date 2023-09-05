Росгвардейцы задержали в Красногорске воровку косметики

Фото: ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Красногорске 19-летнюю воровку косметических средств. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на площади Революции. Охранник магазина рассказал правоохранителям, что заметил подозрительные действия девушки на мониторе камеры видеонаблюдения.
Девушка выбрала духи, уходовую и декоративную косметику и спрятала товар за пояс брюк. Затем она направилась к выходу, минуя кассовую зону. Охранник остановил подозрительную покупательницу и вызвал росгвардейцев.
Стражи порядка задержали подозреваемую в воровстве и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Девушка выбрала духи, уходовую и декоративную косметику и спрятала товар за пояс брюк. Затем она направилась к выходу, минуя кассовую зону. Охранник остановил подозрительную покупательницу и вызвал росгвардейцев.
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Лора Луганская