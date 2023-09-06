Росгвардейцы задержали в Одинцове магазинного вора с электронными устройствами

Фото: Росгвардия МО
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области из Одинцова задержали молодого человека, пытавшегося вынести из магазина неоплаченный товар. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин в селе Юдино. На месте происшествия к они выяснили, что неизвестный выбрал понравившиеся товары, вынул их из упаковок и спрятал в карманы одежды.
Добычей похитителя стали две электрические зубные щетки, ирригатор для полости рта, две пары беспроводных наушников и зарядные устройства. Общая сумма украденного превышала 12 тыс рублей.
Стражи порядка задержали молодого человека после пересечения кассовой линии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 25-летний житель Балашихи.
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Добычей похитителя стали две электрические зубные щетки, ирригатор для полости рта, две пары беспроводных наушников и зарядные устройства. Общая сумма украденного превышала 12 тыс рублей.
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Лора Луганская