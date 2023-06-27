Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего хулиганство в подмосковном магазине

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Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели задержание жителя подмосковного Воскресенска, устроившего хулиганство в магазине, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В ходе ночного патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сигнал о нажатии тревожной кнопки в подмосковном магазине в Железднорожном районе. Сотрудники охраны быстро среагировали и оперативно прибыли на место проишествия.
В процессе задержания, нарушитель оказывал сопротивление, но был задержан и доставлен в отделение полиции.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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