Росгвардия: В продуктовом магазине в Ленобласти произошла вооруженная драка из-за бутылки вина

Фото: iStock/industryview
В городе Гатчина Ленинградской области между двумя сотрудниками и двумя посетителями продуктового магазина произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает местное управление Росгвардии.
Инцидент произошёл в 16:20 по московскому времени. Кассиры обвинили покупателя в краже бутылки вина, из-за этого между ними произошла потасовка. На помощь мужчине поспешил его друг с пистолетом. Он совершил три выстрела в потолок и убежал вместе с дебоширом. Но на место оперативно подоспела Росгвардия, которую успели вызвать работники магазина, и задержала обоих мужчин недалеко от места преступления. Одного из задержанных доставили в отдел полиции, другого – в больницу.
Читайте также:
Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы
Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных
ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
Читайте также:
Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных
ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
Анастасия Чинкова