Росгвардия задержала подозреваемого в краже 7 кг сыра

Росгвардейцы задержали в Электростали мужчину, подозреваемого в краже 7 кг сыра.





Правонарушитель решил спрятать в свой рюкзак 6 головок сыра и выйти мимо кассовой зоны, не оплачивая товар, оставаясь незамеченным. Но злоумышленника заметили бдительные сотрудники магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации.

Любитель бесплатного сыра был задержан и передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 35-летний неоднократно судимый местный житель.