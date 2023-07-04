Росгвардия задержала подозреваемого в краже 7 кг сыра

Фото: istockphoto / blinow61
Правонарушитель решил спрятать в свой рюкзак 6 головок сыра и выйти мимо кассовой зоны, не оплачивая товар, оставаясь незамеченным. Но злоумышленника заметили бдительные сотрудники магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации.
Любитель бесплатного сыра был задержан и передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 35-летний неоднократно судимый местный житель.Читайте также:
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего хулиганство в подмосковном магазине.
Росгвардия обезвредила бомбу весом в тонну.
Сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, находящийся в угоне.