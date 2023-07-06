Росгвардия задержала подозреваемых в краже по горячим следам

Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о краже автомобиля, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



После получения ориентировки, сотрудники вневедомственной охраны начали розыск. Автомобиль был обнаружен в Павлово-Посадском округе, когда четверо молодых людей толкали машину вдоль дороги.









Злоумышленники попытались скрыться с места преступления, но безуспешно, они были задержаны и доставлены в отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело.Молодые люди признались, в ходе разговора с сотрудниками Росгвардии, что хотели сдать автомобиль на металлолом.

Читайте также: