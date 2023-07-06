Росгвардия задержала подозреваемых в краже по горячим следам

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о краже автомобиля, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
После получения ориентировки, сотрудники вневедомственной охраны начали розыск. Автомобиль был обнаружен в Павлово-Посадском округе, когда четверо молодых людей толкали машину вдоль дороги.
Молодые люди признались, в ходе разговора с сотрудниками Росгвардии, что хотели сдать автомобиль на металлолом.
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