Росгвардия задержала женщину, нанесшую гражданину ножевое ранение

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, в ходе патрулирования улиц города, получили сообщение о драке в квартире на улице Лейтенанта Шмидта, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Сотрудники охраны незамедлительно прибыли на место, где выяснили, что в результате алкогольного опьянения между знакомыми возникла конфликтная ситуация, после которой женщина нанесла ножевое ранение своему оппоненту в область бедра.
Нарушительница была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейших разбирательств, а раненного мужчину госпитализировали в больницу.
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