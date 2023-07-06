Росгвардия задержала женщину, нанесшую гражданину ножевое ранение

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая в ходе конфликта нанесла ножевое ранение своему знакомому.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, в ходе патрулирования улиц города, получили сообщение о драке в квартире на улице Лейтенанта Шмидта, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сотрудники охраны незамедлительно прибыли на место, где выяснили, что в результате алкогольного опьянения между знакомыми возникла конфликтная ситуация, после которой женщина нанесла ножевое ранение своему оппоненту в область бедра.





Нарушительница была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейших разбирательств, а раненного мужчину госпитализировали в больницу.



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