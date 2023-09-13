Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже одежды и алкоголя из подмосковного магазина

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, которая пыталась незаметно вынести из товары из магазина.

Сотрудники Росгвардии оперативно выдвинулись по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в городе Электрогорск.

Сотрудники вневедомственной охраны узнали, что неизвестная гражданка сложила в корзину для покупок понравившуюся продукцию и покинула супермаркет, минуя кассовую зону. Среди похищенных товаров были: домашняя обувь, предметы одежды и бутылка алкоголя на общую сумму более 5 тысяч рублей. Известно, что женщина была ранее судима за кражи.





Росгвардейцы провели задержание нарушительницы правопорядка и доставили её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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