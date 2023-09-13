Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже одежды и алкоголя из подмосковного магазина

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники Росгвардии оперативно выдвинулись по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в городе Электрогорск.
Сотрудники вневедомственной охраны узнали, что неизвестная гражданка сложила в корзину для покупок понравившуюся продукцию и покинула супермаркет, минуя кассовую зону. Среди похищенных товаров были: домашняя обувь, предметы одежды и бутылка алкоголя на общую сумму более 5 тысяч рублей. Известно, что женщина была ранее судима за кражи.
Росгвардейцы провели задержание нарушительницы правопорядка и доставили её в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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