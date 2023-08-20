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Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование

20 августа 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

По предварительным данным, космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Об этом заявили в Роскосмосе.
В сообщении корпорации говорится, что причиной происшествия стало отклонение фактических параметров импульса от расчётных.

Напомним, что по плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.


Ракета-носитель с аппаратом «Луна-25» стартовал с космодрома Восточный 11августа. Это первый за 50 лет полёт российского аппарата на естественный спутник Земли.

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#луна
#происшествия
#крушение
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МЧС: Три человека пропали без вести после опрокидывания лодки на реке Енисей в Туве
20 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Pavlo Sukharchuk

В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.
Уточняется, что в лодке находилось четыре пассажира. Один из них смог выбраться самостоятельно, трое пропали без вести.

В настоящее время к месту происшествия следуют два катера госинспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Республике Башкортостан погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Уточняется, что водитель «легковушки» мог уснуть, что и стало причиной аварии. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и другие специалисты.

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#происшествие
#лодка
#россия
#мчс
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ГИБДД: Четыре человека погибли в ДТП под Уфой
20 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/Anton Novikov

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Башкирии погибли четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция республики.
Уточняется, что авария произошла утром 20 августа на автодороге Западный обход города Уфы. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира.

Водитель грузовика обратился за медицинской помощью.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулём.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, руководства ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и сотрудники других организаций.  

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#гибдд
#погибшие
#россия
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МЧС: В Подольске произошёл пожар на складе Ozon
20 августа 2023, 10:57

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В подмосковном Подольске горят коробки с посылками на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Уточняется, что пожар распространился на площади в 375 квадратных метров в шестиэтажном здании склада Ozon. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.

На месте происшествия работает 91 человек, 34 единицы техники. Кроме того, тушение производят 43 сотрудника МЧС и 16 единиц пожарной техники.

Позднее специалистами ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проведены измерения на уровень загрязнённости воздуха вблизи источника возгорания.

Ранее сообщалось, что в московском «Ашане» произошло возгорание на подземной парковке. Людей экстренно эвакуировали, пострадавших нет.

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#подольск
#пожар
#подмосковье
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Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Рогов: в районе железнодорожного вокзала в Курске прозвучал взрыв из-за БПЛА
20 августа 2023, 05:06

Фото: iStock/Murmakova

Лидер запорожской общественной организации «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о том, что в ночь на воскресенье Вооруженные Силы Украины (ВСУ) напали на железнодорожный вокзал в Курске.
«В районе вокзала раздался громкий взрыв. Судя по предварительной информации, террористы (ВСУ) атаковали Курский вокзал с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА)», — отметил Рогов.
Он добавил, что в результате нападения были повреждены фасад и крыша здания вокзала. О пострадавших в результате инцидента данных не поступало.

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#крыша
#всу
#рогов
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Shot: в Курске прогремел мощный взрыв
В Курске прогремел взрыв, после чего в районе вокзала стал виден дым
20 августа 2023, 03:49

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.
«В Курске прокатился громкий взрыв. Очевидцы сообщают о том, что слышали сильный хлопок в небе над городом, после чего возле местного вокзала появился дым. Официальные подтверждения этой информации на данный момент не поступали», — передает Shot.
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#рейсы
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В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей
19 августа 2023, 23:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Девять детей получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае. Автобус ушел в кювет и столкнулся с деревом.
«На борту автобуса находились 20 человек, включая 15 подростков. Девять из них получили травмы, четверо были госпитализированы, а оставшимся было предоставлено амбулаторное лечение», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
По предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом. В транспортном средстве находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. Причины происшествия в настоящее время выясняются.

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#telegram
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26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с острова Тенерифе из-за лесных пожаров
19 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/Олег Копьёв

26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с испанского острова Тенерифе, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что огонь распространился уже более чем на 5000 гектаров, спасатели третий день не могут взять ситуацию под контроль.

Пламя находится слишком близко со столицей Канарских островов городом Санта-Крус. Сообщается, что далее оставаться на месте опасно для жизни и здоровья людей.

Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

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#спасатели
#пожар
#взрыв
#контроль
#человек
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4-летний ребёнок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье
19 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/microgen

В подмосковной Электростали на соревнованиях по стрельбе, которые проходили на стадионе «Кристалл», пострадали четырехлетний ребенок и женщина. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что происшествие произошло по причине отлёта гильз. 34-летняя Ирина С. получила рваные раны щеки и челюсти, а четырехлетнего мальчика госпитализировали с травмой головы.

Сообщается, что в причинах произошедшего разбираются сотрудники СК РФ.

Напомним, ранее в Воронежской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве возлюбленной. Сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.

2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. 

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#ск рф
#тела
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В Индии зафиксировали землетрясение
19 августа 2023, 19:44

Фото: IStock/SteveCollender

В Индии случилось землетрясение магнитудой 5,0.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что эпицентр землетрясения расположился в 33 км к югу от города Тезпур, где проживают 58,8 тысяч человек. Очаг находился на глубине 41 км.
 
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что, если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.

Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.

По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.

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#землетрясение
#индия
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