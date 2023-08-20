Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
По предварительным данным, космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Об этом заявили в Роскосмосе.
В сообщении корпорации говорится, что причиной происшествия стало отклонение фактических параметров импульса от расчётных.
Напомним, что по плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.
Ракета-носитель с аппаратом «Луна-25» стартовал с космодрома Восточный 11августа. Это первый за 50 лет полёт российского аппарата на естественный спутник Земли.
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Напомним, что по плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.
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Анастасия Чинкова