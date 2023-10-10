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Роскосмос: На МКС произошла утечка на российском модуле

10 октября 2023, 00:56
Фото: сайт «Роскосмоса»

Фото: сайт «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» сообщили об утечке из радиатора на МКС. Об этом сообщается в Телеграм-канале корпорации.

Уточняется, что утечка теплоносителя из резервного внешнего контура радиатора произошла на модуле «Наука». Радиатор был доставлен на Международную космическую станцию в 2012 году и установили при выходе космонавтов в открытый космос.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что основной контур терморегулирования в настоящее время работает в штатном режиме, продолжая обеспечивать в жилой зоне модуля комфортные условия. Угроза МКС и экипажу отсутствует.

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#космос
#мкс
#роскосмос
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Baza: Боевики ХАМАС казнили двух заложников
Baza: Боевики ХАМАС, предположительно, казнили двух заложников
10 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/wavemovies

​Боевики ХАМАС, предположительно, казнили двух заложников. Об этом пишет Телеграм-канала Baza.
Соответствующее видео опубликовали различные палестинские каналы. На записи видно, как выстрелами в голову были убиты двое мужчин, стоящих на коленях. Подлинность видео в настоящее время подтвердить не удалось.

Официальная информация о расстреле двух заложников также отсутствует.

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#видео
#информация
#хамас
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Baza: Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей
10 октября 2023, 00:30

Фото: iStock/triocean

Аферисты за пол года сумели убедить пенсионерку из Москвы продать две квартиры и передать им свои накопления. После этого пожилая женщина была вынуждена переехать к друзьям, так как осталась без жилья, пишет Телеграм-канал Baza.
Весной 2023 года мошенник впервые позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил о взятом на её имя кредите. Чтобы обезопасить накопления, ей порекомендовали оформить займ и перечислить деньги на «безопасный» счёт.

Спустя какое-то время с жертвой связалась «сотрудница» ЦБ РФ. На протяжении полугода аферисты выманивали у пенсионерки небольшие суммы, а потом заявили, что две её квартиры неизвестные лица выставили на продажу, и их срочно нужно продать, а вырученные средства перевести на якобы «безопасный» банковский счёт.

Кроме денег от продажи квартиры, пенсионерка передала мошенникам все свои накопления в размере 12 млн руб. Она обратилась в полицию, когда мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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#займ
#накопления
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ТАСС: Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше
10 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/kirill4mula

В Израиле мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в селении Абу-Гош не пострадала при обстреле. Выпущенная палестинцами ракета упала рядом с храмом, пишет ТАСС.
«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла, как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — цитирует агентство слова очевидцев.

Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.

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#мечеть
#ракета
#кондиционеры
#люди
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i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи
10 октября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Число пострадавших израильтян в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2,7 тыс. Об этом сообщает i24.
«За последние три дня войны 2741 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах», — проинформировал местный телеканал.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#армия
#человек
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Опубликована запись диалога пилотов «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле
09 октября 2023, 23:30

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В Сети появилась запись диалога пилотов в самолёте «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле под Новосибирском. Об этом пишет Телеграм-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что опубликована заключительная часть расшифровки разговора, который шёл за несколько минут до аварийной посадки Airbus A320.

Второй пилота, обращаясь к капитану лайнера, сообщил и недостатке топлива. Тот в ответ призвал его «взять себя в руки». По словам члена экипажа, топлива хватает только на одиннадцать минут, но этого не хватит, чтобы добраться до Новосибирска. Поэтому было решено срочно искать площадку для аварийной посадки.

Затем командир и второй пилот обсуждают варианты посадки — такие, как просека в лесу или дорога. Об аварийной посадке сообщили на землю и капитан воздушного судна ещё раз призвал коллег сохранять спокойствие.

После этого следует звук приземления самолета и экипаж сообщает диспетчеру, что всё в порядке.

Напоминаем, что самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября экстренно приземлился на грунт. Предварительно, у лайнера Airbus A320 отказала гидравлика. Во время инцидента на борту находился 161 пассажир, 23 из них — дети.

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#аварии
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В плену ХАМАС есть люди с двойным гражданством, в том числе и россияне
09 октября 2023, 22:23

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Боевики ХАМАС взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, об этом представитель исламистского движения заявил The Reuters.
«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», - процитировали слова представителя движения в издании. 

Ранее стало известно, что боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика. Представители ХАМАС выложили видеоролик с Эрезом (12 лет), его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар (16 лет) и Ротем (18 лет) пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.

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#россияне
#израиль
#сектор газа
#хамас
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Число погибших в результате ударов Израиля по Газу возросло до 687 человек
09 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 687 человек, об этом сообщили в Минздраве анклава.
«Медицинские бригады в госпиталях приняли 687 погибших, 3726 раненых с различными травмами», - прокомментировали ситуацию в газовском министерстве. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

В ответ, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начала наносить масштабные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. По последнем данным, с израильской стороны не менее 800 человек погибли, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#погибшие
#пострадавшие
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«Мама, я люблю тебя»: 12-летний мальчик попрощался с семьей, прежде чем его забрали ХАМАС
Боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего мальчика
09 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/Irina_Geo

Боевики ХАМАС забрали в плен 12-летнего израильского мальчика, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, семья Кальдерон жила в кибуце Нир Оз недалеко от сектора Газа, именно этот населенный пункт одним из первых пострадал от нападения ХАМАС. 

При этом, в Тель-Авиве у Кальдерон есть родственница - Гая Кальдерон. Сразу после информации о нападении она позвонила родственникам из Нир Оз - 18-летнему Ротему, 16-летней Саар и 12-летнему Эрезу. Однако, они сказали Гае, что говорить не могут, поскольку должны вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание. 

Родственники Гаи успели написать в семейный чай, в их дом нагрянули боевики. 

«Мама, я люблю тебя», - это последнее сообщение, которое пришло от родственников Гаи из Нир Оз. Его успела отправить Саар. 

Позже боевики выложили видеоролик с Эрезом, его забрали в плен в сектор Газа. Отец же семейства, Саар и Ротем пропали без вести. В настоящий момент Гая пытается выяснить, что случилось с ее семьей.

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#хамас
#израиль
#сектор газа
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В самарском ТЦ кабина лифта, с тремя пассажирами внутри, рухнула вниз
В Самаре в здании ТРК опрокинулась кабина лифта с тремя людьми
09 октября 2023, 21:29

Фото: iStock/denisgo

В самарском ТРК «Вива Лэнд» стеклянный лифт с тремя пассажирами внутри опрокинулась вниз, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пoступило сообщение о том, что в здании ТРК пo адресу: г.о. Самара, Кирoвский райoн, пр. Кирова, 147, произошлo опрокидывание кабины лифта. В лифте находилoсь три челoвека (мужчины 2005 года рождения)», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Отмечается, в результате опрокидывания кабины погибших и пострадавших нет. 

В МЧС выяснили, что вeрхняя часть кабины лифта слетела с направляющих на урoвне второго этажа.

Ранее в Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту. Двое рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.

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#мчс
#лифт
#тц
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