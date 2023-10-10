Роскосмос: На МКС произошла утечка на российском модуле

Фото: сайт «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» сообщили об утечке из радиатора на МКС. Об этом сообщается в Телеграм-канале корпорации.
В пресс-службе госкорпорации отметили, что основной контур терморегулирования в настоящее время работает в штатном режиме, продолжая обеспечивать в жилой зоне модуля комфортные условия. Угроза МКС и экипажу отсутствует.
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