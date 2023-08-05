Росморречфлот рассказал подробности об атаке ВСУ на российский танкер

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило удар по российскому танкеру Sig в Керченском проливе в ночь с 4 на 5 августа. В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что после атаки морского дрона ВСУ судно получило пробоину в районе машинного отделения.
«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы Росморречфлота.Особо отмечается тот факт, что в результате данного инцидента, никто не пострадал, включая экипаж судна.
В район происшествия были направлены два Азово-Черноморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасслужба», благодаря действиям которых экипаж танкера оказался в безопасности.
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Артем Путинцев