Росморречфлот: устранение последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжается

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Росморречфлот в своем телеграм-канале сообщил, что работы по устранению последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжаются.
Напомним, ранее российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. В опубликованной аудиозаписи переговоров экипажа танкера Sig говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
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Екатерина Коршунова