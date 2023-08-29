Роспотребнадзор: Число отравившихся шаурмой в Москве достигло 53

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За прошедшие сутки число отравившихся шаурмой и курицей гриль на севере Москвы выросло до 53 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей гриль в одной из точек быстрого питания на севере Москвы. На данный момент, 20 пострадавших диагностирован сальмонеллёз.
В ходе осмотра помещения «Бистро-24» было извлечено более 180 кг продукции без маркировки с указанием срока годности и изготовителя.
Следствием было установлено, что поставками курицы занимался предприниматель из Центра оптово-розничной торговли «Бухта». У него было изъято ещё 598 кг продукции, у которой отсутствовали документы о ветеринарных проверках, о качестве продукции и товарно-транспортные накладные.
В настоящее время продолжается проверка. Эта ситуация находится на особом контроле московского управления Роспотребнадзора.
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В ходе осмотра помещения «Бистро-24» было извлечено более 180 кг продукции без маркировки с указанием срока годности и изготовителя.
В настоящее время продолжается проверка. Эта ситуация находится на особом контроле московского управления Роспотребнадзора.
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Анастасия Чинкова