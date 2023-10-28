Роспотребнадзор нашел сальмонеллу у восьми отравившихся в ресторане Петербурга

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После посещения ресторана Ivory Garden в Санкт-Петербурге одиннадцать человек были госпитализированы с кишечной инфекцией, при этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.
«По состоянию на 26 октября <...> зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла», —отметили в ведомстве.По информации санитарно-эпидемиологического расследования, сальмонелла найдена и в продуктах ресторана Ivory Garden, который был открыт ещё год назад — в октябре 2022 года.
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