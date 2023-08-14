Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в РФ

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Риск завоза чумы из КНР в Россию на минимальном уровне, также усилен санитарный контроль на границе.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
СМИ писали, что на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировали 3 случая заболевания человека чумой. Заболевших и контактных лиц изолировали и поместили под наблюдение врачей. Сообщается, что природный очаг не имеет общей границы с РФ.
Сообщалось, что в столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.
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СМИ писали, что на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировали 3 случая заболевания человека чумой. Заболевших и контактных лиц изолировали и поместили под наблюдение врачей. Сообщается, что природный очаг не имеет общей границы с РФ.
«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален»,- сказано в сообщении Роспотребнадзора.Проводится мониторинг активности природных очагов чумы, население вакцинируют по эпидемиологическим показаниям. Ситуацию строго контролирует Роспотребнадзор, отмечают в пресс-службе.
Сообщалось, что в столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.
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Мария Фирсова