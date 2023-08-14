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Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в РФ

14 августа 2023, 20:15

Фото:istockphoto/RyanKing999

Риск завоза чумы из КНР в Россию на минимальном уровне, также усилен санитарный контроль на границе.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

СМИ писали, что на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировали 3 случая заболевания человека чумой. Заболевших и контактных лиц изолировали и поместили под наблюдение врачей. Сообщается, что природный очаг не имеет общей границы с РФ.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален»,- сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Проводится мониторинг активности природных очагов чумы, население вакцинируют по эпидемиологическим показаниям. Ситуацию строго контролирует Роспотребнадзор, отмечают в пресс-службе.

Сообщалось, что в столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.

Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.

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#роспотребнадзор
#болезнь
#россия
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В Дагестане в тройном ДТП два человека погибли, четверо пострадали
14 августа 2023, 20:39

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Отмечается, что в ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.

Сообщается, что в результате полученных травм погибли водители Ford Focus и Mercedes-Benz. Пассажиры двух автомобилей с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, ранее на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии в результате страшного ДТП восемь человек погибли, еще шестеро пострадали. Отмечается, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

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#человек
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В Турции загорелись леса рядом с Антальей
14 августа 2023, 20:00

Фото:istockphoto/AlizadaStudios

Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями.
Телеканал TRT сообщает, что леса загорелись на холмистой местности к востоку от Антальи, а именно в уезде Манавгат в районе Чалпете.
 
Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
 
Также сообщалось, что пожары окружили курортный район Кемер. Пламя стремительно распространялось из-за сильных порывов ветра. За 36 часов выгорело 180 гектаров леса.

Ранее сообщалось, что температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.

Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов. По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует.

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#турция
#пожар
#лесные пожары
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Найденные в квартире Екатеринбурга тела могли пролежать там около пяти лет
Правоохранительный органы прокомментировали обнаружение мумифицированных тел в квартире Екатеринбурга
14 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Artem_Furman

Полиция и Следственный комитет по Екатеринбургу прокомментировали новость об обнаружении двух мумифицированных тел в одной из квартир Екатеринбурга, сообщает E1.RU.
По предварительной информации, найденные тела могли пролежать в обычной екатеринбургской многоэтажке около пяти лет.

«По данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения и его сын, 1964 года рождения. При осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад», - прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Представители СК заявили, что, по предварительной информации, смерть погибших не была насильственной. Их тела отправлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. 

Ранее в квартире дома, расположенного на Краснодонской улице в российской столице, были обнаружена тела москвича, а также его пожилой матери. Предварительно установлено, что мать и сын скончались более месяца назад, в связи с этим, их тела уже успели мумифицироваться. Причины их смерти пока неизвестны.

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В Челябинской области повар детского оздоровительного центра пытался развратить ребенка

В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали

СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
 
 
#труп
#полиция
#следственный комитет
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Пожилой повар детского оздоровительного центра попытался развратить девочку
В Челябинской области повар детского оздоровительного центра пытался развратить ребенка
14 августа 2023, 19:41

Фото: iStock/juriskraulis

В городе Усть-Катав Челябинской области сотрудник детского оздоровительного центра пытался развратить школьницу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации СМИ, 60-летний повар ДОЦ полез целоваться к 15-летней девочке, однако, она не ответила ему взаимностью и рассказала об инциденте родителям.

Отмечается, что пострадавшая не была отдыхающей, а работала вместе с поваром на кухне.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах поступка мужчины. Ему может грозить уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

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#повар
#лагерь
#уголовное дело
#дети
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Baza: «мина» рядом с московским офисом «Аэрофлота» оказалась частью системы автополива
14 августа 2023, 19:29

Фото:istockphoto/Nenov

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
«Снаряд» был вкопан в землю, а на его корпусе было написано USA.
 
Baza пишет, что, по предварительным данным «миной», перепугавшей очевидцев, оказалась часть системы автополива газона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.

Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

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#мина
#газоны
#москва
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В Москве рядом с офисом «Аэрофлота» обнаружили предмет, похожий на мину
14 августа 2023, 19:21

Фото: iStock/Motortion

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
Mash пишет, что снаряд вкопан в землю, а на его корпусе написано USA.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.

Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

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#москва
#мина
#аэрофлот
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В районе Панамского канала танкеры с СПГ простаивают из-за засухи
14 августа 2023, 19:13

Фото:istockphoto/Jared_Sislin_Photography

В районе Панамского канала танкеры, в их числе и перевозящие сжиженный природный газ, простаивают из-за ограничений, которые ввели панамские власти из-за сильной засухи.
Financial Times пишет, что среднее время ожидания крупных танкеров, которые перевозят СПГ на север через Панамский канал, увеличилось с 8 до 18 дней.
 
Средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая в Америку, на побережье Мексиканского залива, через канал выросла на 36% и достигла $2,4 тыс.
 
Эксперты считают, что вероятность сбоев в прохождении танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, увеличилась, так как контейнеровозы зачастую бронируют доступ к маршруту предварительно, за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании. В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.

Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.

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#погода
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#газ
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В Москве после взрыва к госпитализации готовят мастера по ремонту холодильников
14 августа 2023, 18:33

Фото: iStock/VILevi

Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире на Ходынском бульваре холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины.

Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля: у Mercedes-Benz GLS AMG 63 помяты крыша и капот, у Renault Logan разбито заднее стекло, помяты крыша и капот, у Kia Rio поцарапаны заднее крыло и задний бампер, пишет Mash.
 
В результате взрыва пострадал один человек. Им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию. В данный момент его готовят к госпитализации.

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#москва
#взрыв
#чп
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В Москве мастера, который чинил взорвавшийся холодильник, нашли по объявлению
14 августа 2023, 18:25

Фото: Фотобанк Московской области

Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины. Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля, пишет Shot.

В результате взрыва пострадал один человек. По предварительной информации, им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию.

Ранее при взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник.

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#взрыв
#чп
#мастер
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