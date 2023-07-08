Роспотребнадзор: Причиной отравления детей в Первоуральске стала алкогольная интоксикация

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Причиной отравления детей в городе Первоуральск Свердловской области стала интоксикация алкоголем, сообщает Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Алкоголь, который распивали несовершеннолетние, проверили и получили удовлетворительные результаты по показателям безопасности.
Напитки для детей приобрела 20-летняя знакомая девушка. Ее задержали и планируют возбудить административное дело.
Также административные дела о «Ненадлежащем воспитании» возбудят против родителей отравившихся подростков.
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