Роспотребнадзор: В Москве закрыт ресторан «Моремания» из-за отравления посетителя

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В центре Москвы приостановлена деятельность ресторана «Моремания» после того, как у одного из посетителей была выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
Уточняется, что в ресторане не контролировали качество и безопасность поставляемой продукции, а сами продукты хранились в холодильниках без маркировок. Таким образом, из «Моремании» изъято около 280 килограммов некачественной продукции. Ресторан закрыт на 90 суток по решению суда.
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