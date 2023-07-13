Роспотребнадзор выяснил, что стало причиной отравления 36 воспитанников детского сада в Орске

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Причиной массового отравления детей в Оренбургской области стал йогурт, изготовленный на Новотроицком молокозаводе.
Роспотребнадзор провёл экспертизу и обнаружил в йогурте стафилококковый энтеротоксин А. По версии ведомства, детям стало плохо из-за неправильного хранения продукта и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в учреждениях.
Поставки всей продукции Новотроицкого молокозавода приостановлены в детсады и в магазины.
Напомним, в Орске отравилось 36 детей. Среди которых 9 были экстренно госпитализированы.
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Поставки всей продукции Новотроицкого молокозавода приостановлены в детсады и в магазины.
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Мария Фирсова