Российские пожарные спасли кота из горящей квартиры

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В Выборге пожарные спасли кота из квартиры, где загорелся обогреватель, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
Отмечается, что пожарных вызвали соседи погорельцев, когда почувствовали запах дыма. При пожаре никто не пострадал, однако, квартира теперь требует проведения ремонта.
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Евгения Парфентьева