Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: iStock/aapsky
Российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа.
В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
Летательный аппарат потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.
В результате атаки никто не пострадал.
Вчера киевский режим предпринял очередную массовую атаку на мирную инфраструктуру на территории российского региона. Системами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.
Читайте также:
Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова
Губернатор Голубев: Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область
Минобороны сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать Москву и Подмосковье
В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
В результате атаки никто не пострадал.
Вчера киевский режим предпринял очередную массовую атаку на мирную инфраструктуру на территории российского региона. Системами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.
Читайте также:
Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова
Губернатор Голубев: Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область
Минобороны сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать Москву и Подмосковье
Евгения Парфентьева