Российские военные перехватили под Рузой беспилотник

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В Подмосковье нейтрализован украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня около 3 часов 30 минут была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолётного типа на объекты на территории России. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского городского округа», – заявили в военном ведомстве.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе.
«Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в районе Рузы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», – написал градоначальник в своём Telegram-канале.Воздушные гавани Москвы были закрыты на приём и вылет самолетов. На запасные аэродромы перенаправили 11 пассажирских рейсов. Сейчас все ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты.
Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов центральной России и Псковскую область. По информации Минобороны, силы ПВО сбили над Брянской областью три украинских беспилотника, два – над Рязанской, по одному – над Орловской и над Калужской.
В результате атаки БПЛА на аэродром во Пскове, по информации МЧС, загорелись самолёты военно-транспортной авиации Ил-76. Жертв нет.
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