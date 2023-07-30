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Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

Минобороны: утром пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в Москве
30 июля 2023, 05:49

Фото: iStock/Naypong

Российское Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.

«На ранней стадии 30 июля была предотвращена попытка террористического нападения, организованного киевским режимом, с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве», — сообщили в ведомстве.
Один из беспилотников был уничтожен системой ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два дрона были обезврежены с помощью систем радиоэлектронной борьбы и, потеряв контроль, разбились на территории комплекса «Москва-Сити», уточнили в Минобороны.

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#москва
#контроль
#минобороны
#пво
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Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
Московский аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
30 июля 2023, 06:39

Фото:iStock/Ralf Geithe

Аэропорт Внуково в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
По информации источников, аэропорт теперь принимает и отправляет рейсы.

«Аэропорт возобновил нормальное функционирование», — подтвердил источник.
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Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
#аэропорт
#военные
#бпла
#рейсы
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Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение
Дептранс сообщил о перекрытии движения по Тестовской улице вблизи «Москвы-сити»
30 июля 2023, 06:32

Фото: istockphoto/valio84sl

В официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы появилась информация о закрытии движения на Тестовской улице рядом с «Москва-Сити» после утренней атаки беспилотниками 30 июля.
«Трафик на Тестовской улице временно приостановлен. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — гласит сообщение.
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#военные
#бпла
#маршруты
#трафик
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Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона
Площадь обрушения остекления башни «IQ квартала» составила 20 квадратных метров
30 июля 2023, 06:04

Фото: IStock/DedMityay

Обрушившаяся область остекления в башне «IQ квартала» занимает 20 квадратных метров, сообщает Telegram-канала 112.
«Область повреждения стекла на башне „IQ квартала“ простирается на 20 квадратных метров, в то время как на автомойке CrystalCity это площадь составляет 40 квадратных метров», — сообщается в заметке.
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Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией
Трамп: с Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский
30 июля 2023, 04:57

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение о необходимости улучшения отношений с Россией, которая, по его словам, обладает большим количеством ядерного оружия, чем США, передает РИА Новости.
«СМИ негативно реагируют, когда я говорю о том, что хорошо знаком с ним (президентом РФ Владимиром Путиным) и что мы находили общий язык. Но это хорошо. У них ядерного оружия примерно столько же, может быть, немного больше, чем у нас. Можете ли вы представить это?» — высказался Трамп на встрече с приверженцами в штате Пенсильвания.
Также он отметил, что из-за ситуации на Украине США «оказались в очень нелепом и опасном положении». Трамп критиковал действующую американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку украинцев гораздо больше средств, чем Европа — до 200 миллиардов долларов.

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На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час
В Вашингтоне гроза с порывами ветра до 100 км/ч обесточила множество домов
30 июля 2023, 04:54

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

Согласно метеорологической службе газеты Washington Post, Вашингтон подвергся сильной грозе, при которой скорость ветра достигала ста километров в час, что привело к массовым отключениям электричества и повреждению деревьев.
Уточняется, что порывы ветра были от 96,5 до 136,8 километров в час. Ураган привел к интенсивным дождям, свалил десятки деревьев, повредил здания и автомобили. Порядка 200 тысяч пользователей остались без электроэнергии. Пока не поступало информации о жертвах или пострадавших.

Метеорологи предполагают, что эта сильная гроза была вызвана несколькими днями интенсивной жары и высокой влажности, когда температура в американской столице достигала 37 градусов.

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#гроза
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#температура
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Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА
Мэр Собянин: украинские беспилотники атаковали Москва-Сити, жертв и пострадавших нет
30 июля 2023, 04:35

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.
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#минобороны
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Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек
В Марий Эл при падении дерева во время урагана пострадали 22 человека, шестеро погибли
30 июля 2023, 02:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы, включая шесть смертельных случаев, заявил глава региона Юрий Зайцев.
Ранее отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера.

«В результате произошедшего стихийного бедствия множество деревьев было повалено в районе озер Таир и Яльчик. По текущим данным, у нас шесть погибших, среди которых трое детей. Общее число пострадавших составляет 22 человека», — отметил Зайцев в своем канале Telegram.
Согласно словам руководителя региона, инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены.

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#дороги
#мчс
#инцидент
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#telegram
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На Казань обрушился мощный ураган
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши
29 июля 2023, 21:04

Фото: iStock/shadrin_andrey

Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. Об этом сообщает мэрия Казани.
Отмечается, что в эти выходные в городе ожидаются грозы, ливни и град.

Людей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Сообщается, что с одной из остановок общественного транспорта сорвало крышу, повалило несколько деревьев, а также фрагменты крыш снесло с нескольких домов.

Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.

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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене и организации терроризма
29 июля 2023, 20:17

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и организации террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что постановление об избрании ареста Вячеславу Лутору было вынесено в субботу, 29 июля. Лутору вменяется госизмена и участие в организации, которая признана террористической.

Напомним, ранее во Владивостоке задержали мошенника, обвинявшего пенсионерок в госизмене. Правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги. Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена». 

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#мошенники
#суд
#приговор
#террористы
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