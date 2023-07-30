Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

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Российское Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.
«На ранней стадии 30 июля была предотвращена попытка террористического нападения, организованного киевским режимом, с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве», — сообщили в ведомстве.Один из беспилотников был уничтожен системой ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два дрона были обезврежены с помощью систем радиоэлектронной борьбы и, потеряв контроль, разбились на территории комплекса «Москва-Сити», уточнили в Минобороны.
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Артем Кузьмин