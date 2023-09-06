Российских путешественников спасли с тонущего из-за нападений акул катамарана около Австралии

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Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли россиян Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, а также француза Винсента Томаса Этьена, совершавших кругосветное путешествие на катамаране, который начал тонуть в результате нескольких нападений акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Австралии.
Как пояснили сотрудники посольства, интернациональный экипаж 10-метрового надувного катамарана совершал кругосветное путешествие, посвящённое 250-летию со дня рождения российского мореплавателя Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды.
Первую атаку акулы предприняли 4 сентября. Тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, полностью ушедший под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, пройдя за это время почти сто миль.
Поздно вечером 5 сентября на судно вновь напали акулы, прокусив на этот раз уже правый баллон. В результате катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, находясь в Коралловом море, в 835 км к юго-востоку от Кэрнса.
На помощь путешественникам пришёл сухогруз Dugong Ace, следовавший в Шанхай. Участники экспедиции загрузили на него личные вещи, но эвакуировать катамаран не удалось. Сейчас команда следует в Брисбен.
В посольстве РФ в Австралии добавили, что сотрудники дипломатической миссии поддерживают связь с руководителями экспедиции. Экипажу окажут необходимую консульскую помощь.
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Первую атаку акулы предприняли 4 сентября. Тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, полностью ушедший под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, пройдя за это время почти сто миль.
На помощь путешественникам пришёл сухогруз Dugong Ace, следовавший в Шанхай. Участники экспедиции загрузили на него личные вещи, но эвакуировать катамаран не удалось. Сейчас команда следует в Брисбен.
В посольстве РФ в Австралии добавили, что сотрудники дипломатической миссии поддерживают связь с руководителями экспедиции. Экипажу окажут необходимую консульскую помощь.
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Артем Путинцев