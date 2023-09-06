Российских путешественников спасли с тонущего из-за нападений акул катамарана около Австралии

Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли россиян Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, а также француза Винсента Томаса Этьена, совершавших кругосветное путешествие на катамаране, который начал тонуть в результате нескольких нападений акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Австралии.