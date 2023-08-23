Российский блогер-путешественник Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике

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Российский блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике. Его машину снесла фура. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас Бондарев находился в машине вместе с подругой Кариной Башаровой в момент, когда в него врезался большой грузовик. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза.
Бондарев и Башарова находятся в реанимации. Бондарев получил перелом черепа и осколок кости, который застрял в мозге. У его подруги Башаровой также сильно повреждена голова. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.
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Бондарев и Башарова находятся в реанимации. Бондарев получил перелом черепа и осколок кости, который застрял в мозге. У его подруги Башаровой также сильно повреждена голова. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
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Екатерина Коршунова