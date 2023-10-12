Российский футболист погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

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Российский футболист Евгений Ситников погиб в результате автомобильной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург. Он с партнерами по команде «Уралец ТС» ехал из Перми в Нижний Тагил на тренировку.
Все четверо — воспитанники пермского «Амкара», еще недавно выступавшего в Российской премьер-лиге. В этом сезоне они выступали за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила, играющий во второй лиге российского футбола (третий по силе дивизион).
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