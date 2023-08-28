Российский консул в Хургаде подтвердил пропажу россиянки во время дайвинга

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Жительница Санкт-Петербурга пропала в Хургаде во время погружения с аквалангом, эту информацию подтвердил атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев в интервью «РИА Новости».
Ранее стало известно, что в Хургаде во время дайвинга пропала мать четверых детей из Санкт-Петербурга. Супруги из Петербурга поехали в Египет в отпуск, и решили погрузиться с аквалангом у острова Гифтун к югу от Хургады. Туристы нырнули вместе с группой в количестве 9 человек, в сопровождении опытных дайверов, однако, выбраться удалось только 8 из них.
Он также отметил, что супруги ушли вниз на глубину примерно в 122 метра, когда допустимая - не более 110. Они оба потеряли сознание, но мужчине все же удалось выплыть на поверхность.
Жиляев подчеркнул, что поиски пропавшей продолжаются.
Генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта для разъяснения ситуации и подтверждения пропажи женщины официальными документами.
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«Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада», - прокомментировал ситуацию Жиляев.
Жиляев подчеркнул, что поиски пропавшей продолжаются.
Генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта для разъяснения ситуации и подтверждения пропажи женщины официальными документами.
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Евгения Парфентьева