Российский корреспондент Каримова попала под обстрел в Ашкелоне

Фото: РИА Новости/Стрингер
Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел ХАМАС в израильском городе Ашкелоне.
Она отметила, что всё случилось во время её похода в магазин.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в рамках в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он инициировал прекращение огня между Палестиной и Израилем.
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«Я попала под обстрел. Только вышла, застало в магазине. Электричество вырубили. Нет в двух районах точно», — приводит «Газета.Ru» слова журналистки.
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Мелисса Тимофеева