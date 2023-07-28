Российский матрос написал «геморройное» заявление на своего капитана

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Матрос с Дальнего Востока написал заявление в полицию на своего капитана, сообщает канал Mash.
Матрос страдает от геморроя уже давно. На крайнем рейсе в Охотском море ситуация ухудшилась, он подошел к своему капитану и попросил помочь, однако тот только посоветовал ему крепиться.
Матрос потерпел еще, но вскоре у него открылось кровотечение. Он вновь наведался в каюту к начальнику, отчего тот вспылил, заявив, что сейчас сезон вылова рыбы и экстренную отправку на сушу никто оплачивать матросу не будет.
Тогда матрос решил взять все в свои руки и отправил в полицию радиограмму, в красках рассказав о своих мучениях.
По факту происшествия начата служебная проверка.
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Матрос потерпел еще, но вскоре у него открылось кровотечение. Он вновь наведался в каюту к начальнику, отчего тот вспылил, заявив, что сейчас сезон вылова рыбы и экстренную отправку на сушу никто оплачивать матросу не будет.
По факту происшествия начата служебная проверка.
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Евгения Парфентьева