Российский матрос выпал за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли и исчез

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Матрос упал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
«Человек упал за борт (с судна «ПИНРО-2»). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Как отметил источник агентства, поиски были прекращены из-за бушующего шторма. К тому же, температура воды колеблется у отметки «0 градусов» - выжить в таких условиях практически невозможно.
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Евгения Парфентьева