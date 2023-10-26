Российский МиГ-31 сопроводил патрульный норвежский самолет над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-31 поднялся, чтобы перехватить норвежский патрульный самолет «Посейдон» над Баренцевым морем.
Минобороны сообщает, что средства контроля воздушного пространства заметили над акваторией воздушную цель, которая приближалась к границе. Для её опознавания и недопущения нарушения российских рубежей был поднят истребитель МиГ-31.
Ранее сообщалось, что силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в тверском военкомате.
Об этом сообщили в ФСБ. Во время нейтрализации агента сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.Возбуждено уголовное дело.
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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — заявили в Минобороны.
Об этом сообщили в ФСБ. Во время нейтрализации агента сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. На месте происшествия обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова