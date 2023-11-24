Российский поселок забросало человеческими костями с размытого кладбища

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В иркутском поселке Большое Голоустное на берегу Байкала размыло старое кладбище. Сообщается, что люди находят кости, которые вымывает водой с местного кладбища и разносит по берегу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Иркутская областная прокуратура.
«Прокуратура Иркутского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении захоронений в п. Большое Голоустное», — сказано в сообщении.Ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Алина Юрчак