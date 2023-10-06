Российский режиссер озвучения Вячеслав Максаков скончался

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю поймали мигранта, который пытался попасть в Россию из Казахстана в товарном поезде, засыпав себя углем. Работники пограничной службы быстро определили, что он не является полезным ископаемым и задержали нарушителя. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.