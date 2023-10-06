Российский режиссер озвучения Вячеслав Максаков скончался

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Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров озвучения Вячеслав Максаков, сообщает Telegram-канал Mash.
Максаков ушел из жизни на 77 году жизни. По предварительной версии, он скончался из-за сердечного приступа. К тому же, известно, что в последнее время режиссер страдал бронхитом и, при этом, много выпивал.
Благодаря Максакову были озвучены такие культовые картины как: «Догма», «Кокаин», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильм «Полярный экспресс» и многие другие.
Режиссер озвучивания также пробовал себя в роли актера. Он принимал участие в картинах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».
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Благодаря Максакову были озвучены такие культовые картины как: «Догма», «Кокаин», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильм «Полярный экспресс» и многие другие.
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Евгения Парфентьева