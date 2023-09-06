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Российский самолет столкнулся с птицей во время полета

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей во время полета
06 сентября 2023, 14:05
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета, сообщает Aviaincident.
Самолет выполнял рейс из города Ош Киргизии в подмосковный аэропорт Жуковский.

О столкновении воздушного судна с птицей узнали только когда самолет уже совершил посадку. В районе носовой части обнаружили следы попадания птицы, две лопатки одного из двигателей оказались повреждены, требуется их замена.


При этом, как отметили в СМИ, в пресс-службе авиакомпании давать комментарии на этот счет отказались.

Напомним, вчера первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

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#самолет
#аэропорт птицы
#авиакомпании
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Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
06 сентября 2023, 14:34

Фото: iStock/Nils Jacobi

В Ивановской области сотрудники колонии в очередной раз поймали кота с наркотиками в ошейнике, сообщили в УФСИН по региону.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области. 

Животное с ценным грузом пыталось проникнуть к осужденным через КПП по пропуску автотранспорта. Когда кота поймали и обыскали, то в его самодельном ошейнике было «обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим».

Ошейник забрали на экспертизу, в результате которой было установлено, что кот действительно пытался пронести в колонию наркотическое вещество массой 1,12 грамма, которое  содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон.

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#наркотики
#колония
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Пауэрбанк взорвался в рюкзаке гимназистки в Петербурге
06 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге у школьницы в портфеле взорвался пауэрбанк, ребенок не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, случай произошел в гимназии № 642. Учебное заведение располагается на Морской набережной. Уточняется, что девочка поставила телефон на зарядку, подключив его к пауэрбанку и положила в портфель. Сразу же произошел взрыв. От смартфона практически школьница подключила телефон к устройству и бросила в портфель, в этот момент и произошёл взрыв. Ребенок не пострадал, однако от смартфона практически ничего не осталось.

В коридоре произошло задымление. Все учащихся и педагогический состав гимназии оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливается марка пауэрбанка, а также причина его взрыва.

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На афгано-пакистанской границе начались столкновения, слышна стрельба
06 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/dk_photos

У КПП «Торхам» на границе между Афганистаном и Пакистаном начались боевые столкновения. Там слышна стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что из-за происшествия в указанном районе оказались заблокированы несколько тысяч мирных жителей. Люди по обе стороны границы покидают свои дома, пытаясь перебраться в безопасную зону. Напомним, КПП «Торхам» является одним из трех главных торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном.

Ранее также сообщалось, что трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.

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В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка
06 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт- Петербурге задержали маньяка, который 30 лет назад изнасиловал и убил девушку, а вторую хотел сжечь заживо, однако ей удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, еще в 1993 году в ночь с 16 на 17 мая 25-летний азербайджанец Ариф со своим приятелем увез двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Там мужчина изнасиловали одну из них. Затем девушке нанесли несколько смертельных ранений в области спины и шеи. Она скончалась на месте. Её подруге повезло больше. Ей изрезали шею и заживо подожгли, однако она смогла выжить.

Спустя 30 лет полиции удалось задержать преступника. Сейчас он находится в изоляторе временно содержания. Также выяснилось, что он уже был дважды судим за наркотики, а также оштрафован за поддельный паспорт.

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#наркотики
#ночь
#паспорт
#мужчина
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В деревне под Истрой домашняя собака заболела бешенством
06 сентября 2023, 10:40

Фото: Istockphoto / Milan Krasula

В городском округе Истра зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что речь идёт о питомце, принадлежащем хозяйке дома в деревне Бужарово на улице Придорожной. Диагноз установила Рузская ветеринарная лаборатория. Другие подробности не приводятся. 
 
Государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, добавили в ведомстве. 

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#истра
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#бешенство
#собака
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты
06 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Iryna Sukhenko

Во время отплытия парома Blue Horizon, следовавшего из Пирея в Ираклион на Крите, опоздавший пассажир запрыгнул на сходню, пытаясь попасть на отчаливающее судно. Однако два члена экипажа не позволили ему подняться на борт и столкнули мужчину в воду.
На кадрах видео, опубликованных порталом «Просто тема», видно, как пассажир забирается на аппарель готовящегося отплыть парома, но два члена экипажа грубо сталкивают его на берег. Затем мужчина прыгает на сходню, но дюжие матросы снова сталкивают его с корабля, но в этот раз он падает уже в воду.

Неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы при падении, но справиться с бурунами, поднятыми гребными винтами, он не смог, и его затянуло под них. На берег подняли уже мертвое тело. Blue Horizon как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Экипаж судна и капитан были немедленно арестованы. Судовладелец срочно набрал другой экипаж для выполнения рейса. Следствие по делу продолжается.

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#машина
#греция
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Российских путешественников спасли с тонущего из-за нападений акул катамарана около Австралии
06 сентября 2023, 07:27

Фото: iStock/ap-images

Сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли россиян Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, а также француза Винсента Томаса Этьена, совершавших кругосветное путешествие на катамаране, который начал тонуть в результате нескольких нападений акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Австралии.
Как пояснили сотрудники посольства, интернациональный экипаж 10-метрового надувного катамарана совершал кругосветное путешествие, посвящённое 250-летию со дня рождения российского мореплавателя Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды.

Первую атаку акулы предприняли 4 сентября. Тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, полностью ушедший под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, пройдя за это время почти сто миль.

Поздно вечером 5 сентября на судно вновь напали акулы, прокусив на этот раз уже правый баллон. В результате катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, находясь в Коралловом море, в 835 км к юго-востоку от Кэрнса.

На помощь путешественникам пришёл сухогруз Dugong Ace, следовавший в Шанхай. Участники экспедиции загрузили на него личные вещи, но эвакуировать катамаран не удалось. Сейчас команда следует в Брисбен.

В посольстве РФ в Австралии добавили, что сотрудники дипломатической миссии поддерживают связь с руководителями экспедиции. Экипажу окажут необходимую консульскую помощь.

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#австралия
#спасение
#россия
#акула
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Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа
06 сентября 2023, 07:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа сбили над Павлинским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в результате инцидента, по словам главы области, не имеется.
В ночь на 6 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что около 23:40 мск во вторник над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уже был сбит украинский БПЛА, также самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался атаковать объекты на территории РФ.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#бпла
#происшествие
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В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
СК РФ: В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
06 сентября 2023, 06:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Приамурье отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого в селе Новотроицком Благовещенского округа скончалась его супруга. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следственных органов, многодетная семья считается благополучной, при этом придерживается старославянских взглядов. Роды всех четверых детей муж принимал самостоятельно. Это были пятые роды, на учёте у медиков супруга не состояла. Предварительно, ребёнок родился мёртвым.

«Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств происшествия.

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