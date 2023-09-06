Российский самолет столкнулся с птицей во время полета

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета, сообщает Aviaincident.
Самолет выполнял рейс из города Ош Киргизии в подмосковный аэропорт Жуковский.
О столкновении воздушного судна с птицей узнали только когда самолет уже совершил посадку. В районе носовой части обнаружили следы попадания птицы, две лопатки одного из двигателей оказались повреждены, требуется их замена.
При этом, как отметили в СМИ, в пресс-службе авиакомпании давать комментарии на этот счет отказались.
Напомним, вчера первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.
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О столкновении воздушного судна с птицей узнали только когда самолет уже совершил посадку. В районе носовой части обнаружили следы попадания птицы, две лопатки одного из двигателей оказались повреждены, требуется их замена.
Напомним, вчера первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.
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Евгения Парфентьева