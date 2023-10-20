Российский транспортный самолет Ил-76МД загорелся на военном аэродроме в Душанбе

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Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября.
При разгоне на взлетно-посадочной полосе у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и полностью сгорел.
На борту находился экипаж в составе восьми человек, никто из них не пострадал.
Подробности происшествия устанавливаются.
20 октября направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал.
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При разгоне на взлетно-посадочной полосе у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и полностью сгорел.
Подробности происшествия устанавливаются.
20 октября направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал.
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Евгения Парфентьева