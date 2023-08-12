Российский турист погиб из-за камнепада в Кабардино-Балкарии

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В субботу, 12 августа, в Черекском районе Кабардино-Балкарии в районе одного из отрогов Кавказа произошел обвал. Стихийное обрушение горных пород унесло жизнь одного из участников группы туристов и альпинистов.
Позже появилась информация, что один из туристов погиб, снесенный в пропасть лавиной камней. Также травмы различной степени тяжести получили пятеро профессиональных альпинистов из другой группы, вышедшей на горный маршрут. Шестеро спасателей направляются к месту обвала. По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, решается вопрос о применении авиации.
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Александр Бойцов