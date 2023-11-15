Подросток, убивший девушку и ее семью из-за ревности, взят под стражу

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В Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка, который расправился над 14-летней подругой, ее мамой и собакой. Об этом сообщает E1.ru.
Обвиняемый взят под стражу и отправлен в следственный изолятор до 13 января 2024 года.
В ходе судебного заседания выяснилось, что парень стоял на учете в службе по делам несовершеннолетних за грабеж, который совершил в 2022 году. Тогда из не понес никакого наказания в силу возраста.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что подрост был хладнокровен в ходе допроса. На вопрос полицейских о том, как он будет жить после совершенного, тот ответил, что «девушка и ее мать стоят перед ним как живые». Он также объяснил, что убил собаку породы шпица, потому что она лаяла.
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Алина Юрчак