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Подросток, убивший девушку и ее семью из-за ревности, взят под стражу

В Екатеринбурге суд арестовал подростка за убийство подруги, ее матери и собаки
15 ноября 2023, 15:21
Фото: istock / Rawf8

Фото: istock / Rawf8

В Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка, который расправился над 14-летней подругой, ее мамой и собакой. Об этом сообщает E1.ru.

Обвиняемый взят под стражу и отправлен в следственный изолятор до 13 января 2024 года.

В ходе судебного заседания выяснилось, что парень стоял на учете в службе по делам несовершеннолетних за грабеж, который совершил в 2022 году. Тогда из не понес никакого наказания в силу возраста.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что подрост был хладнокровен в ходе допроса. На вопрос полицейских о том, как он будет жить после совершенного, тот ответил, что «девушка и ее мать стоят перед ним как живые». Он также объяснил, что убил собаку породы шпица, потому что она лаяла.


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Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой за вымогательство
15 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, об этом сообщила адвокат Елена Федулова в интервью для «РИА Новости».
Помимо Баязитовой, в Басманном суде также слушается дело медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемой по тому же делу, что и журналистка. Для неё прокурор запросил 13 лет лишения свободы. 

Напомним, Баязитова и Архарова обвиняются за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах. 

«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», - прокомментировала ситуацию адвокат Федулов.

Отмечается, что судебных процесс проходит в закрытом режиме. Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе.

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#суд
#москва
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Пенсионерка продала две квартиры в Москве и отдала деньги мошенникам ради «инвестиций»
Мошенники заставили 77-летнюю женщину продать две квартиры в Москве
15 ноября 2023, 15:05

Фото: istock / Timofey Zadvornov

В Москве 77-летнюю пенсионерку обманули мошенники, благодаря которым она продала 2 квартиры ради заработка на «инвестициях». Об этом сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.

«77-летней женщине позвонили злоумышленники и предложили зарабатывать на инвестициях. Неизвестные обещали быстрый и гарантированный доход. Введенная в заблуждение пенсионерка по указанию аферистов открыла счет на инвестиционной платформе, прошла «видеокурс» обучения и под руководством «менеджера» внесла денежные средства на счет», — пишет ведомство.
Пенсионерка под «кураторством» мошенников продала квартиру на улице Люблинская и получила за нее 6 миллионов рублей. Средства она принесла в офис на Пресненской набережной, а позже  увидела, что ее профиль заблокирован. Для разблокировки злоумышленники убедили продать еще одну квартиру на улице Шипиловская и перевести деньги. Спустя время они перестали отвечать.

Итого женщина потеряла 18,7 млн рублей.

Прокуратора предупредила, что не стоит следовать инструкциям, которые диктуют незнакомцы по телефону, тем более о снятии или переводе финансов, покупке акций и установки сторонних приложений на свои устройства.

«Это мошенничество! Прекратите общение», — призвали в прокуратуре.

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#ущерб
#счёт
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В Поволжье голая женщина бегала около школы и стучалась в машины
В Самаре скорая помощь забрала голую женщину, которая бегала около гимназии
15 ноября 2023, 14:51

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В среду, 15 ноября 2023 года, жительница Самары бегала голая по улицам, кричала и стучалась в машины. Об этом сообщает 63.ru.

Как сообщают очевидцы, женщина без одежды бегала по улице Лукачева, недалеко от школы. Она вела себя агрессивно, стучала по машинам и гаражам, кричала матом.

«Женщина кричала, чтобы люди убегали. У нее на губах была пена», — рассказал один из свидетелей.
На место происшествия приехала карета сокрой помощи, женщину забрали. Почему она себя так вела и что с ней случилось, пока не известно.

Ранее сообщалось, что москвич умер после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. 39-летнего мужчину нашли без сознания на одной из столичных улиц прохожие. Он получил травму головы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школы
#женщина
#происшествия
#машины
#люди
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Замначальника астраханского УГИБДД уволили после стрельбы из автомобиля
15 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области Александра Канунникова уволили после видеоролика, на котором он стреляет из автомобиля, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
Проверку в отношении подполковника инициировали в ноябре, когда в интернете появилось видео, на котором мужчина, предположительно, Канунников, сидя на пассажирском сидении автомобиля, открывает окно и делает несколько выстрелов из пистолета. 

Источники издания в правоохранительных органов региона подтвердили, что после публикации этого ролика Канунников был уволен. 

«Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», - отметили в пресс-службе МВД по региону.

​Канунников признал, что на видеоролике действительно он, и подчеркнул, что пистолет принадлежит не ему.

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Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году

В Орехово-Зуево школьница пожаловалась на головную боль после падения флага РФ
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#видео
#пистолет
#мужчина
#увольнение
#гибдд
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Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году
15 ноября 2023, 14:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада, об этом сообщает AFP.
Сирийского лидера обвиняют в применении химического оружия в 2013 году. 

Помимо президента, Франция выдала ордеры на арест ещё четырех человек, которых обвиняют в применении химоружия. В их числе родной брат Асада - Махер Асад, командующий Республиканской гвардией Сирии. 

Имена ещё двух сирийских генералов, на которых выдал ордер французский суд, в агентстве не уточняют. 

Напомним, Башир Асад поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что впервые после начала спецоперации прибыл в Россию. По его словам, Сирия поддерживает СВО, направленную против неонацистов и старых нацистов.

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#суд
#франция
#арест
#сирия
#президент
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Скорая помощь оставила пострадавшего умирать после травмы головы
В Москве скорая не забрала 39‑летнего мужчину с улицы и он скончался от травм
15 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве мужчина умер после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, 39-летнего мужчину без сознания на одной из столичных улиц обнаружили прохожие. Оказалось, что он получил травму головы. Прибывшие на место инцидента медики решили ограничиться визуальным осмотром пострадавшего и не стали его госпитализировать. 

Кроме того, на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавший попросил довезти его до ближайшего гаражного кооператива, после чего скрылся в неизвестном направлении. 
 
Через несколько часов мужчина был обнаружен мертвым. Следственный комитет проводит проверку в отношении правоохранителей и медиков.  
 
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#сотрудники
#скорая помощь
#смерть
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В школе Орехово-Зуево российский флаг упал девочке на голову, травмировав её
В Орехово-Зуево школьница пожаловалась на головную боль после падения флага РФ
15 ноября 2023, 13:49

Фото: iStock/macky_ch

В школе Орехово-Зуево Московской области девочке на голову рухнул российский флаг, об этом сообщает издание «Подъем».
По информации СМИ, ученица школы № 8 обратилась к врачам с жалобами на головную боль. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребёнка госпитализировали в отделение травматологии. 

На вопрос о том, что с ней случилось, девочка заявила, что на уроке физкультуры ей на голову упал российский флаг. 

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося, однако, директор школы заявил, что никакой флаг на голову девочке не падал, а свою травму она придумала, чтобы не ходить в школу.

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#травма
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Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины
Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не заводить дело
15 ноября 2023, 13:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве двое полицейских перевезли тело умершего мужчины в другой район, чтобы не разбираться в причинах его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 11 ноября жители дома на Бибиревской улице сообщили в полицию о человеке без сознания. На вызов приехали младший и старший сержанты. Они посчитали, что мужчина мёртв, положили тело в свой служебный автомобиль и отвезли в соседний район Бибирево. Дальше они бросили труп возле гаражей на Юрловском проезде. При этом в рапорте они отчитались, что мужчина ушел еще до их приезда.

Через два дня тело мужчины опять нашли, но уже другие полицейские. Просмотрев камеры, они выяснили, что труп подбросили их коллеги из района Алтуфьево. По данному факту организована служебная проверка. Предполагается, что мужчина был еще жив при первом обнаружении.

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В Воронеже 50 мужчин получили повестки в военкомат во время банкета в ресторане
15 ноября 2023, 13:08

В Воронеже во время празднования дня рождения в ресторане «Форт» примерно 50 мужчин получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Вести Воронеж», ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, все случилось 14 ноября в ресторане азербайджанской кухне. Повести получили порядка 50 человек. По предварительным данным, речь идет о представителях азербайджанской диаспоры.

В ресторан приехали сотрудники силовых органов и начали проверять документы у празднующих день рождения мужчин. Большинству их них при этом вручили повестки в военкомат для прохождения срочной в армии России.

Официального подтверждения данной информации нет.

6 ноября также сообщалось, что певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.

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