Российского школьника осудили на два года за убийство

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Суд отправил 16-летнего подростка в воспитательную колонию на два года за убийство мужчины, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
По информации ярославского суда, 8 мая 2023 года 16-летний подросток поспорил с 48-летним мужчиной в салоне маршрутки. Их конфликт продолжился и на остановке общественного транспорта. Школьник нанес мужчине удар по лицу, отчего тот потерял равновесие и упал. Еще один удар по голове парень нанес мужчине ногой. Лежа на спине, житель Ярославля ударился головой о металлическую конструкцию остановке и скончался, получив травму, несовместимую с жизнью.
Подростка судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд вынес ему обвинительный приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину.
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Подростка судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд вынес ему обвинительный приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
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Евгения Парфентьева