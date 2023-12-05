Российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному дело о самовольном оставлении части. Мужчину приговорили к шести годам колонии. Об этом пишет ТАСС.
Суд установил, что 4 июля подсудимый самовольно ушел с территории расположение подразделения воинской части в ДНР в зоне спецоперации и не появлялся там до 4 сентября. Тогда он сам вернутся в воинскую часть Южно-Сахалинска.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что имеющего доступ к государственной тайне бывшего военнослужащего осудили за выезд из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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