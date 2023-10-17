Российского военнослужащего Камалова приговорили к 12,5 годам за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Эльдара Камалова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточнили в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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