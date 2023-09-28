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Российскую систему бронирования Leonardo атаковал Киев

За атакой на систему Leonardo стоит IT ARMY of Ukraine
28 сентября 2023, 12:53
Фото: iStock/Svitlana Hulko

Фото: iStock/Svitlana Hulko

За атакой на российскую систему бронирования Leonardo стоят украинские хакеры, об этом «РИА Новости» сообщил источник на рынке кибербезопасности.
«Атакует IT ARMY of Ukraine», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Напомним, в работе Leonardo произошли серьезные сбои. Позже в Ростехе сообщили, что причиной сбоя стала массированной DDoS-атака из-за рубежа.


Однако, в настоящий момент затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены, заявили представители «Аэрофлота».

Ранее в аналитическом центре Stormwall заявили, что Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.

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Соседка жильцов из сгоревшей квартиры в Королёве рассказала о ЧП
28 сентября 2023, 13:18

Фото: Евгений Лавряшин

Жительница квартиры на четвёртом этаже, где произошло возгорание утром 28 сентября, рассказала о проишествии.

Жительница дома на проспекте космонавтов рассказала, что моментально пламя охватило весь подъезд. 

«Без пятнадцати восемь я ещё спала, услышала с улицы кричат: «Прыгайте, прыгайте!» Слышно, что тревожное настроение у людей, я выглянула — увидела, что дым валит и люди собрались. Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь чёрный обгорелый, видно, что с ожогами. Спрашиваю: «Вы из одиннадцатой квартиры?». Он ответил, что да. Дальше я начала стучать соседке. Кричу ей: «Алёна, выходи, у нас тут пожар!» Алёна успела выскочить», — рассказала жительница дома Наталья. 

В настоящее время пожар полностью потушен. Квартира №11 площадью 60 квадратных метров полностью выгорела. Пострадала квартира №16.  


Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети.
В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение.

Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

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Воры обнесли дом главы Южного Бутова.
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Воры обнесли дом главы Южного Бутова
Из дома главы Южного Бутова Голубцова украли деньги и пистолет
28 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/sqback

Подмосковный дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова обнесли воры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дом 44-летнего чиновника находится в поселении Рязановское в Новой Москве.

Рано утром Голубцов уехал на работу, а когда вернулся домой, то обнаружил, что окно на первом этаже двухэтажного дома было отжато, предположительно, монтировкой, внутри коттеджа были беспорядок и грязные следы.

Воры вскрыли металлический сейф, из которого украли травматический пистолет и наличные (точная сумма украденного не уточняется).

В настоящий момент выясняется, пропало ли что-то еще из ​коттеджа ​Голубцова. Преступников разыскивает полиция.

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#кража
#деньги
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Тело новорождённого ребенка нашли в мусоропроводе в Вологодской области
28 сентября 2023, 12:34

Фото: iStock/vmargineanu

Жительница Череповца обнаружила тело новорождённого ребенка в мусоропроводе дома на Северном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Вологодской области.
«28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов», — говорится в релизе.

На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и криминалисты. Для выяснения точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Также выясняются личности родителей ребенка.

Ранее также стало известно, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области.

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#сотрудники
#тела
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У самолета, который летел из Москвы в Турцию, отказало системное оборудование
28 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/AlekseiAntropov

На борту, который летел по направлению Москва — Анталия, отказала система предупреждения столкновения.
Системное оборудование отказало у пассажирского самолета Москва — Анталия, который вылетел из аэропорта Внуково, пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна доложил о неполадках в работе оборудования «ТКАС», которое отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе.

Ранее капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший  самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.

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#самолет
#турция
#аэропорт
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Минтранс Подмосковья: при возгорании автобуса на маршруте 67к пассажиры не пострадали
28 сентября 2023, 12:26

Фото: istockphoto / Tramvaen

Вблизи остановочного пункта «Строймаркет» в сторону области, в автобусе, работающем на муниципальном маршруте № 67к «Октябрьский –метро Котельники», утром 28 сентября, произошло возгорание.

Все пассажиры успели транспортное средство и пострадавших среди них нет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителю транспортного средства оказали медицинскую помощь.

На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания автобуса. 

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В Подмосковье отец и дочь погибли из-за воспламенившегося обогревателя
28 сентября 2023, 12:18

Фото: iStock/Axel Bueckert

Жительница Подмосковья обнаружила свою квартиру в дыму, вернувшись в прогулки. При пожаре задохнулись ее спящий муж и двухлетняя дочь, сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Рошаль Московской области.

Женщина ушла гулять с котом, оставив дома спящего 47-летнего мужа, который страдал от температуры, и двухлетнюю дочь. Вернувшись, жительница Подмосковья обнаружила, что квартира горит и заполнена дымом. Ее дочь и муж задохнулись.

В комнатах у погибших работали инфракрасные обогреватели. Предварительно, именно они стали причиной пожара – удлинители не выдержали мощности обогревателя.

Оплавленный удлинитель, обогреватель и части обгоревшей розетки изъяли для проведения экспертизы.

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#пожар
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Система бронирования Leonardo подверглась мощной DDoS-атаке
28 сентября 2023, 12:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Система бронирования Leonardo подверглась мощной DDoS-атаке. Пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы в аэропортах Домодедово, Внуков и Шереметьев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, сейчас в аэропортах собрались огромные очереди из пассажиров, которые не могу зарегистрироваться на свои рейсы, стойки регистрации не работают, а рейсы переносятся.

Напомним, российские авиакомпании перешли на отечественные системы регистрации  Leonardo, отказавшись от зарубежных систем. Её работу обещают восстановить в ближайшее время.

По последним данным, работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена.

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#рейсы
#авиакомпании
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Азербайджан арестовал Варданяна на 4 месяца
28 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд Азербайджана арестовал бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца, сообщает канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.

Азербайджанский суд поместил бывшего министра НКР в СИЗО на ближайшие четыре месяца.

По обвинением, предъявленным Варданяну, миллиардеру грозит до 22 лет лишения свободы.

При этом, еще в 2022 году бывший государственный министр Нагорного Карабаха отказался от гражданства России, чтобы нивелировать конфликт с Азербайджаном.

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#армения
#нагорный карабах
#рубен варданян
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Минздрав Узбекистана сообщил о пострадавших в результате взрыва на складе
28 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/Distortion Media

162 человека пострадали из-за взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщает о погибшем подростке.
 
«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — сообщает Минздрав.
Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня и убила подростка. 

24 человека доставлены в больницы, остальным 138 помощь оказывали на месте. Тяжелораненых в больницах нет.
 
Спасатели продолжают ликвидировать возгорание, а коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.
 
По данным МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе произошёл взрыв, а потом вспыхнул пожар. 16 пожарных расчетов ликвидировали возгорание, к 5 утра (03:00 мск) огонь локализовали.

Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе.

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#узбекистан
#взрыв
#пожар
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