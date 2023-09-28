Российскую систему бронирования Leonardo атаковал Киев.

Фото: iStock/Svitlana Hulko
«Атакует IT ARMY of Ukraine», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Напомним, в работе Leonardo произошли серьезные сбои. Позже в Ростехе сообщили, что причиной сбоя стала массированной DDoS-атака из-за рубежа.
Ранее в аналитическом центре Stormwall заявили, что Россия в первом полугодии 2023 года опустилась на десятое место в списке стран, которые наиболее часто подвергаются атакам хакеров, потеряв семь позиций по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года.
Читайте также:
Касперский рассказал, на каком языке говорит большинство хакеров
Кузнецов: Сбербанк с начала года помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
Украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы