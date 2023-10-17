Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

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Россия и ОАЭ запросили немедленное открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Тем временем израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля указывает на то, что взрыв в больнице в Газе был результатом неудачного запуска ракеты ХАМАС.
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