Россиян насмерть отравил семью из четырех человек средством от тараканов

Фото: iStock/JosefePhotography
Во Владимирской области погибла семья из четырех человек, после того как родственник передал им средство от тараканов, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, тела матери, отца и двух малолетних сыновей обнаружили 20 сентября в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Следов насильственной смерти на погибших обнаружено не было.
Позже выяснилось, что родственник жены, который работает на сельскохозяйственного предприятия, передал семье средство, которое должно было помочь им избавиться от наводнивших квартиру тараканов.
Однако, хранить этот пестицид в жилых помещениях строго запрещено. В результате, все четверо погибли от отравления летучим водородным соединением фосфора.
Мужчину, который передал семье яд, задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Читайте также:
Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
В Подмосковье семеро школьников попали в больницу, попробовав шоколад
Mash: В Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
Позже выяснилось, что родственник жены, который работает на сельскохозяйственного предприятия, передал семье средство, которое должно было помочь им избавиться от наводнивших квартиру тараканов.
Мужчину, который передал семье яд, задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Читайте также:
Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
В Подмосковье семеро школьников попали в больницу, попробовав шоколад
Mash: В Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
Евгения Парфентьева