 Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности. 

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В городах Сибири из-за мощного урагана сносит крыши и падают деревья
Сильный ураган настиг Сибирь, и в ближайшее время погодные условия могут значительно ухудшиться. О надвигающейся опасности предупредил телеграм-канал «Shot».
Ураган был в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду. Из-за него падали деревья, слетали крыши зданий и переворачивались автомобили.
Уточняется, что в Алтайском крае в результате обвалов пострадавших не обнаружено, но в 33 населенных пунктах пропадает электричество. При этом специалисты прогнозируют усиления снега и ветра в регионе.
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Ураган был в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду. Из-за него падали деревья, слетали крыши зданий и переворачивались автомобили.
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Дана Игумнова