Россиянин заявил в полицию на бывшего помощника Путина Суркова

В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионерка на собственной даче нашла боевой гранатомет, принадлежавший ее мужу, который в 90-е годы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.