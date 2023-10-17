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Россиянин заявил в полицию на бывшего помощника Путина Суркова

РИА: Полиция проверит Суркова за его высказывания в статье «Рождение Севера»
17 октября 2023, 15:28
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Россиянин написал заявление в полицию на бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье «Рождение Севера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

При этом, о каких именно высказываниях идет речь, собеседник агентства не уточнил.


Напомним, статья Владислава Суркова «Рождение Севера» вышла в свет 27 сентября. В ней он написал, что победа России в спецоперации на Украине приведет к объединению «Глобального Севера». Сурков отметил, что еще в начале нулевых шансы на создание качественного Северного союза были потеряны, когда США отвергли предложение Владимира Путина рассмотреть вступление Москвы в НАТО. Теперь же, границы союза начинают очерчиваться сами собой, и пусть НАТО и ЕС потребуется еще много времени, чтобы осознать, что же такое «правильный мир», рано или поздно это должно произойти, считает Сурков.

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#рф
#полиция
#север
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Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi
17 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/Motortion

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации, сообщает Mash.
По информации СМИ, возмущенные жители города Щёлково в Московской области собрались перед зданием управляющей компании «Паритет», чтобы устроить протест из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Вместе с протестующими к зданию УК съехались и щёлковские журналисты. 

Однако, пойманная на улице сотрудница компании не захотела разговаривать с разъяренной толпой. Она села в свою Audi, хлопнула дверью и дала по газа. В это время местные жители попытались перегородить ей дорогу. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

О нынешнем состоянии пострадавшей пока ничего не сообщается.

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В свердловском кафе «Ромашка» мужчину избили и изнасиловали шваброй

Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
#авто
#жители
#щёлково
#подмосковье
#отопление
#протесты
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Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
17 октября 2023, 15:38

Фото: iStock/Diy13

В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионерка на собственной даче нашла боевой гранатомет, принадлежавший ее мужу, который в 90-е годы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
66-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что на своем дачном участке в сарае нашла предмет, похожий на гранатомет. Проведенные исследования подтвердили, что он является боевым.

Оказалось, что оружие принадлежало покойному мужу женщины. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием. Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки.


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#оружие
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#подростки
#снт
#инцидент
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В свердловском кафе «Ромашка» мужчину избили и изнасиловали шваброй
СК завел дело после избиения и изнасилования шваброй в свердловском кафе
17 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/Ade Theou

Следственный комитет завёл уголовное дело против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году. 

«Следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК.

Отмечается, что подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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Бомж из Узбекистана устроил охоту на четвероклассницу в Москве
17 октября 2023, 14:55

Фото: iStock/BrianAJackson

Бомж из Узбекистана преследовал десятилетнюю девочку в столичном районе Ново-Переделкино, однако девочке удалось сбежать от преследователя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 22-летний уроженец Узбекистана попытался поймать девочку и преследовал ее прямо до двери квартиры, однако она успела забежать домой и закрыть дверь.

Девочка заметила преследователя недалеко от дома. Она ускорилась, но он не отставал и зашел за ней в подъезд. Однако ей удалось забежать в квартиру и закрыть за собой дверь. Мужчина сбежал, но попал на все видеокамеры. Оказалось, что это не первый подобный случай. В общедомовом чате рассказали, что данный мужчина фигурирует в нескольких подобных историях.

Через 10 дней мужчину удалось задержать. Он приехал в Россию в августе текущего года. Не имеет ни работы, ни жилья. Против него возбуждено уголовное дело.

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#девочка
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В Казахстане мужчина изнасиловал трехлетних двойняшек: мать и бабушка знали, но молчали
В Казахстане мужчина 9 месяцев насиловал трехлетних внучек своей жены
17 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/vmargineanu

В Казахстане 40-летний мужчина на протяжении девяти месяцев насиловал трехлетних двойняшек – внучек своей сожительницы. При этом и мать, и бабушка девочек знали об этом, однако молчали. Об этом сообщает ZTB.kz.
Согласно материалам дела, мужчина неоднократно насиловал двойняшек на протяжении девяти месяцев. При этом и бабушка, и мама знали об этом, однако молчали. Также, по предварительным данным, обе они состояли с преступником в интимной связи.

После одного из случаев насилия мать всё же привезла девочку в больницу в тяжелом состоянии. Ей даже потребовалась операция. В настоящее время обе малышки проходят лечение в стационаре. С ними находится их мать.

Мужчина задержан, также задержана и его жена, бабушка пострадавших девочек, за соучастие в преступлении.

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#мужчина
#мама
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В Москве погиб 33-летний циркач Шанин
17 октября 2023, 14:19

Фото: iStock/SergeyPankratov

Артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября.
О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.

Ранее была названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

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#цирк
#артист
#новости
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ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ
17 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/Andrii Zorii

ФСБ задержала россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины совершал диверсии в городе Орёл, сообщили в УФСБ по региону.
По информации ФСБ, 38-летний мужчина получал от украинских кураторов деньги за совершение диверсий на железнодорожных путях.

Общение с кураторами происходило в одном из мессенджеров. Там диверсант принимал инструкции и отчитывался о проделанной работе.

В настоящий момент известно, что 23 июня и 9 июля 2023 года он, действую по инструкции СБУ, совершил поджог релейного шкафа в городе Орёл. Отмечается, что ​он признал вину и раскаялся в содеянном. 

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

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#мужчина
#сбу
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В Брюсселе скончался подозреваемый в теракте
LN24: Подозреваемый в вооруженном нападении в Брюсселе скончался
17 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе скончался в больнице, пишет LN24.
Ранее сообщалось, что мужчина был задержан утром в коммуне Схарбек. где он проживал нелегально. Подозреваемого ранили в грудь при задержании и доставили в больницу. Там мужчина скончался от полученных травм. 

Напомним, 16 октября стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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#религия
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В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
17 октября 2023, 13:50

Фото: istockphoto/kan2d

В кубанской больнице 10-месячному ребенку по ошибке был введён препарат для наркоза, который также используют для усыпления животных.
«КП» пишет, что девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором. В него ошибочно вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия». Данное средство используют для неингаляционного наркоза, производное барбитуровой кислоты.
 
«Этот препарат используется для наркоза, усыпляет человека: угнетает дыхательный центр и останавливается дыхание. Также используется и для усыпления животных. Он запрещен препарат для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больнице»,-объясняет врач-реаниматолог Николай Чернышук.
Препарат оказывает сильнейшее наркотическое действие. После введения наркоза человеку или надевают кислородную маску, или вставляют трубку.
 
Состояние ребёнка резко ухудшилось. Медики не смогли спасти девочку. Трагедия случилась на глазах матери.
 
Уголовное дело направлено в Темрюкский районный суд.

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