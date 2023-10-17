Россиянин заявил в полицию на бывшего помощника Путина Суркова

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Россиянин написал заявление в полицию на бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье «Рождение Севера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
При этом, о каких именно высказываниях идет речь, собеседник агентства не уточнил.
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