Россиянам угрожает новый вирус-шантажист для смартфонов

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Смартфоны на базе Android подверглись новому троянскому вирусу-шантажисту Rasket
Вирус помогает злоумышленникам получать доступ к личным данным и вымогать деньги. Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что вирус получил распространение под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора, лотерейного приложения, пишут «Известия».
Когда вирус активирован на смартфоне, он автоматически получает доступ ко всем файлам и адресной книге. Затем мошенники начинают угрожать раскрыть данные смартфона.
По словам Дмитрия Галова, защититься от вируса можно только с помощью антивирусной программы.
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Мария Фирсова