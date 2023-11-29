Россиянин хотел раскрыть секретную информацию ради гражданства Латвии

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Печоры, который решил передать конфиденциальную информацию посольству Латвии, чтобы получить гражданство.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.
С декабря прошлого года мужчина пытался выйти на связь с представителем иностранного государства, чтобы начать сотрудничество.
Мужчина предложил латвийским властям информацию о дислокации подразделений ВС и РФ и ФСБ на территории Псковской области. Таким образом он рассчитывал получить латвийское гражданство.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
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С декабря прошлого года мужчина пытался выйти на связь с представителем иностранного государства, чтобы начать сотрудничество.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
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Мария Фирсова