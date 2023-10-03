Россиянин из ревности заживо сжег свою сожительницу и ее мать

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Рецидивист из Красноярского края поджег дом матери своей возлюбленной, в котором они обе сгорели заживо, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 2 октября между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого женщина осталась ночевать у своей матери. Обиженный мужчина пришел к дому матери возлюбленной, облил бензином дверь и стену, а затем поджег. В пожаре погибли обе женщины.
Поджигателя задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».
Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
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Евгения Парфентьева