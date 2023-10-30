Россиянин избил металлическим предметом сына

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В Саратове мужчина избил несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, 27 октября 37-летнийотец нанес удары по всему телу своему 17-летнему сыну металлическим предметом. Парень госпитализирован. Происшествие случилось в квартире дома на улице Романтиков.
Горе-отца задержали и поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок Краснодара произошёл инцидент. Женщина подошла к 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами. Таким образом она мстила за то, что пожилая женщина ударила ее младшего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак