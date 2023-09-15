Россиянин изнасиловал, а затем задушил пятилетнюю девочку

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Жителя подмосковного Серпухова осудили на пожизненное лишение свободы за изнасилование и жестокое убийство пятилетней девочки, об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Московской области.
По информации Следственного комитета, 22 июля 2018 года Александр Семин обманным путём увёл с детской площадки пятилетнюю девочку. Приведя её в свою квартиру, он изнасиловал девочку, задушил, а затем положил тело в спортивную сумку и подкинул в безлюдное место.
В ходе следственных действий было установлено, что в период с 2015 по 2017 года Семин надругался ещё над тремя несовершеннолетними. Результаты психолого-сексолого-психиатрической экспертизы показали, что преступник был вменяем и осознавал все свои действия.
Сперва Мособлсуд приговорил Семина к 24 годам лишения свободы, однако, прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, посчитав его несоразмерным тяжести совершенным Семиным преступлениям.
В результате, маньяка-педофила приговорили к пожизненному лишению свободы.
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В ходе следственных действий было установлено, что в период с 2015 по 2017 года Семин надругался ещё над тремя несовершеннолетними. Результаты психолого-сексолого-психиатрической экспертизы показали, что преступник был вменяем и осознавал все свои действия.
В результате, маньяка-педофила приговорили к пожизненному лишению свободы.
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Евгения Парфентьева