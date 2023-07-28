Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей своей сожительницы

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Житель Родинского района Алтайского края надругался над двумя малолетними дочерями своей сожительницами, сообщает Следственный комитет РФ.
По информации следствия, россиянин проживал вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В декабре 2022 года, когда матери не было дома, он запугал двух девочек 5 и 8 лет, и совершил над ними действия сексуального характера.
Позже, их дом навестили полицейские с профилактической беседой. Дети не побоялись и рассказали правоохранителям о том, что с ними сделал преступник. Мужчину задержали.
В ведомстве отметили, что достаточная доказательная база по этому делу уже собрана. Сейчас подозреваемый ожидает суда.
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Позже, их дом навестили полицейские с профилактической беседой. Дети не побоялись и рассказали правоохранителям о том, что с ними сделал преступник. Мужчину задержали.
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Евгения Парфентьева